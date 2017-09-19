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19 Eylül 2017 15:06

AÇÜ Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

Artvin Çoruh Üniversitesi’nde ilk kez bu yıl hayata geçirilen AÇÜ Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi.

AÇÜ Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

19 Eylül 2017 15:06


Artvin Çoruh Üniversitesi Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Peker ve Genel Sekreteri Mustafa Ünver Sabuncu ile akademisyenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.


Törende bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki, AÇÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezince organize edilen Çocuk Üniversitesi ile Artvin’deki çocukları üniversite ortamı ile tanıştırmak istediklerini dile getirdi. Tilki, eğitim, bilim ve sanat hizmetlerine erişiminde çocuklara eşit fırsatlar sunmak istediklerini ve çocukların bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.


Çocuk Üniversitesi’nde ders veren öğretim üyeleri Doç. Dr. Halil Akıncı, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Demiralay, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Emrah Peşman ve Yrd. Doç. Dr. Zeynep Temiz’e Rektör Tilki tarafından teşekkür belgesi verildi. Mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin akabinde mezuniyet pastası kesimi ile tören tamamlandı.


Toplam 5 gün süren Çocuk Üniversitesi’nde, “Canlılar dünyası ve yiyeceklerimizde neler var”, “Bilimin eğlenceli yanı”, “Dünyaya farklı bakış: Haritalar”, “Vücudumuz nasıl çalışır?” gibi konularda dersler verildi. Yaşları 9-12 arasında değişen 42 öğrencinin dahil olduğu proje kapsamında, öğrencilerin derslerin yanı sıra “tırmanma, bowling ve zipline” gibi sosyal ve sportif etkinliklerde yer almaları sağlandı.




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