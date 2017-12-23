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23 Aralık 2017 20:57

Ahmet Biber CHP Artvin İl Başkanı oldu

CHP Artvin 36’ıncı Olağan Genel Kurulunda tek aday olan Ahmet Biber CHP İl Başkanı oldu.

Ahmet Biber CHP Artvin İl Başkanı oldu

23 Aralık 2017 20:57


Artvin Merkez Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen genel kurula CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Yüksek Disiplik Kurulu Başkanı ve Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan’ın yanı sıra partililer katıldı.


CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan yaptığı konuşmada, “Biz haklıyız güçlüyüz ve kazanacağız ama bir şey yapmamız gerekiyor. Biz inancımızı çocuklarımıza İnancımızı genç kuşaklara taşımamız gerekiyor. Birliğimizi beraberliğimizi asla bozmamız gerekiyor. Bu salonlar bizim coşkuyla kucaklaşacağımız salonlar. Coşkuyla birbirimizin eksiğini tamamlayacağımız salonlar. Bu salonlarda inancın tazelenmesi, umudun tazelenmesi ve birbirimize aşkla, sevgiyle bakmak dışında bir şey olamamalı. Bizim en büyük eksiğimiz birbirimize sevgimizi anlatamamak. Biz birbirimizi kucakladığımızda, birbirimize sevgi ile yaklaştığımızda, emeğimize takdir, şükran ve vefayı gösterdiğimizde bu sorunlarımızın neredeyse tamamını çözmüş oluruz” dedi.


Konuşmaların ardından yapılan il başkanlığı seçiminde seçime tek aday olarak katılan Ahmet Biber CHP Artvin İl Başkanı oldu.




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