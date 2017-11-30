Artvin Basketbol Takımı, engelli öğrencilerle bir araya geldi

3 Aralık Dünya Engelliler günü kapsamında Artvin Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi okulunu ziyaret eden Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve Artvin Belediye Spor Basketbol Takımı oyuncuları öğrencilerle basketbol oynadı.

Başkan Mehmet Kocatepe yaptığı konuşmada, öğretmenler gününe ve sporun rehabilitasyon olduğuna değinerek, "Artvin Belediyesi olarak spor sadece spor değildir anlayışı ile hareket ediyoruz. Spor eğitimdir, spor rehabilitasyondur. Spor ekonomidir ve spor insanlarla bütünleşmektir, insanlarla birlikte olabilmektir. Takım oyununu kurabilmektedir. 2. Lig’de başarı ile mücadele eden Artvin Belediyesi Basketbol Takımı’nın, sosyal projesiydi tüm okulları gezmek. Bugün engellilerimizin öğrenci olarak eğitim gördüğü rehabilitasyon olarak değerlendirebileceğimiz iş eğitim merkezimize basketbol takımımız geldi, onlarla futbol ve basketbol oynadı. Onlara mutluluk yaşattı. Biz de bugün öğretmenler günü münasebeti ile okulumuzu ziyaret ediyorduk. Birlikte hoşça 2 saat geçirdik. Okulumuzun idaresine ve milli eğitim camiasına hem de Artvin Belediyesi Basketbol Takımımıza teşekkür ediyorum. Tabii ki öğrencilerimizi de tebrik ediyorum, muhteşem işler çıkartıyorlar. Artvin engellisi ile engelsizi ile sporcusuyla halkıyla bir ve beraber ne mutlu bize ki böyle bir şehirde idarecilik yapıyoruz" dedi.

Takım kaptanı Mufitcan ise, “Buraya gelerek çok eğlendik, çocuklar ile bize hem motivasyon oldu hem kaynaştık hem de birbirimizi tanıdık. Çok güzel bir ambiyans yakalayarak eğlendik ve çocuklar mutlu oldular” ifadelerini kullandı.