Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 09:07

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe basketboldaki hünerlerini sergiledi

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe basketboldaki hünerlerini sergiledi

04 Ocak 2017 09:07

Basketbol Erkekler 2. Ligi A Kategorisi ekiplerinden Artvin Belediyespor gerçekleştirdiği antrenmanda Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’yi konuk etti.
Önce tribünden antrenmanı izleyen Başkan Kocatepe daha sonra parkeye inerek oyuncular ile antrenman maçı yaptı. Attığı basketlerle ise oyuncuların hayranlığını kazanan Kocatepe’nin performansı göz doldurdu. Maçın ardından takım kaptanına kendi elleri ile tatlı ikram eden Başkan Kocatepe "Hedefimiz 1. Lig ve siz bunu başaracaksınız" diyerek oyuncuları motive etti.
Lig başında hedeflerinin ligi 6’da tamamlamak olduğunu fakat şimdi hedef yükselttiklerini dile getiren Kocatepe "Bugün arkadaşlarımızla bir antrenman yaptık gördüğünüz gibi. Sağolsunlar bizi oynattılar, biz öyle diyoruz. İhtiyaç olursa biz de çıkar oynarız ama gerek yok, takım gerçekten iyi bir takım. Bende de güreşten kalan bir alışkanlık. Kendi çapımızda boyumuza göre basketi oynuyoruz. Benim için çok farklı da bir şey değil" dedi.
Başkanın antrenmana geldiğinden çok memnun olduklarını dile getiren takım oyuncusu Can Yalman "Başkanımız antrenmanımıza geldi, antrenmana neşe kattı. İnşallah bizde yeni yıla galibiyetle başlayarak seriye devam edeceğiz. Tabi başkanla antrenman yapmak güzel bir duygu. İster istemez dokunamıyorsunuz dokunulmazlığı var. Performansı gayet iyi. Benden daha iyi şut attığı kesin" diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARTVİN HABERLERİ
ARTVİN HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç