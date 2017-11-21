Artvin Belediyesi’nde Beyaz Masa Çözümün Adresi

Beyaz Masa’ya yapılan başvuruların tümü işleme alınırken, sorun veya istek ilgili müdürlüklere iletilerek çözüm süreci takip edilerek vatandaşlara bilgi veriliyor.

Artvin Belediyesi Beyaz Masa ekipleri, 153 numaralı telefonla, 7 gün 24 saat vatandaşlardan gelen her türlü istek ve şikâyetin anında değerlendirmeye alarak ilgili birimlere yönlendiriyor. Sosyal belediyecilikte orta koyduğu hizmetlerin yanı sıra interaktif belediyecikte öncü olan Artvin Belediyesi, vatandaşların en hızlı şekilde sorunlarını aktarabilmeleri için kurduğu 153 Beyaz Masa, Facebook ve Whatsapp (0541 212 3711) uygulamalarıyla gelen talep ve şikâyetleri anında dikkate alarak gerekli birimler ile görüşüp süreci takip ederek vatandaşlara geri dönüş sağlıyor.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, yaptığı açıklamadıa ”Beyaz masa ve interaktif ağlarımız sayesinde hem zaman kaybının önüne geçmiş oluyoruz hem de vatandaşlarımızın sorun ve isteklerine kısa sürede çözüm üretebiliyoruz. Vatandaşımız öneri ve şikâyetleri Beyaz Masa’ya geliyor. Burada dijital ekranda yer tespiti yapılıp o noktaya en yakın ekiple irtibata geçilip yönlendiriliyor. Ekipler anında sorunlu noktaya ulaşıp sorunu gidererek öncesi ve sonrasına ait görseli merkeze atıp bilgilendiriyor. Son aşamada da vatandaşımıza dönüş yapılarak bilgi veriliyor” dedi.