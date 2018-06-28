Artvin Kafkasör Festivali boğalı kortej yürüyüşü ile başladı

Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali kortej yürüyüşünde boğaların hafta sonu güreşecekleri 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası’na götürülmeleri renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüşün ardından boğalar, dualarla kamyonlara yüklenerek festivalin yapılacağı Kafkasör Yaylası’na uğurlandı.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, kortej yürüyüşünde yaptığı konuşmada, Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen festivalin dünyadaki benzerlerine göre en barışçıl ve doğa dostu festival olduğunu belirterek, “Biz doğada hem insanlar hem de boğalar nasıl birliktelik sağlayabiliyor, doğada nasıl bir yaşamı paylaşabiliyor bunu göstermek arzusundayız" dedi.

Kocatepe, Artvin’deki boğa güreşleri festivalinin İspanya’dakinden çok farklı olduğunu ifade ederek, "İspanya’dan farkımızı tüm dünya biliyor. Orada boğayı öldürmek gibi bir organizasyon var. Orada boğaya karşı insanın zaferi var. Burada ise boğaların kendi aralarındaki liderliğini ortaya çıkarıyoruz. Burada sevgi saygı var. Bu festivallerle insanlarımız arasındaki sevgi, saygı, hoşgörü ve birliktelik de pekişiyor" diye konuştu.

AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise, Artvin’i diğer illerden farklı kılan birçok özelliğinin olduğunu ve bu özelliklerin belki de en önemlisinin Kafkasör Festivali olduğunu söyledi. Balta, “Artvin’in geleneği ve kültürü olan bu boğa güreşlerini gözümüz gibi korumalıyız. Bugüne kadar bu eşsiz kültürümüzü koruyan ve geliştiren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Festival, konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi ile devam etti.