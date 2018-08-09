’Artvin Kültür Sanat ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarı’ Başladı

Artvin’in kültürünün tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması amacıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen 08 Artvin Fuarı başladı.

Cennet sizi bekliyor, 08.08’de Hayde Artvin’e sloganıyla bu yıl 2’ncisi düzenlenen fuarda 100’e yakın stant açılırken bu stantlarda Artvin Balı, Artvin Döneri, silor, gözleme, pişi, pestil, köme gibi yöresel lezzet ve yiyeceklerin yanı sıra kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılış törenine Artvin Valisi Ömer Doğanay, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, İl protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocatepe, "Bir Şehir En Güzel O Şehirde Tanıtılır"

Fuar açılışında konuşan Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, tüm il dışında yaşayan bütün Artvinlileri Artvin’e beklediklerini dile getirerek, "Dünyanın her tarafına dağılmış, Artvinli cennetin çocukları bu şehrin hasretiyle yanmış hemşerilerim için dedik ki ne yapalım ki bu şehre katkı olsun. Yıllardır Valilikler, belediyeler yerel yönetimler olarak diğer illere giderek Artvin’imiz tanıtılır. Belki bu önemli bir şey ama "bir şehir en güzel o şehirde tanıtılır" diyerek bizde kümemizi pestilimizi cevizimizi kültürümüz bu tanıtım günleri için sergiledik" ifadelerini kullandı.

Fuarda konuşan AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta ise Artvin’in tanıtımının en iyisini Artvinlinin yapacağını ifade ederek, “Bir yerin tanıtımını en iyi o ilde o yöre yaşayan insanlar yapar. Artvin Belediyemizin bu noktada çok önemli bir boşluğu doldurarak iyi bir hizmet yaptığını düşünüyorum. Bu fuar Artvin’de yaşayan insanların içinde bulunduğu güzelliklerin farkına varmasını sağlıyor. Bura da en başta Artvin Artvinliye sevdiriliyor ve dışarıdan buraya gelen Artvin’i yerinde tanımasına fırsat sağlıyor” dedi.

“Artvin’e güzellikler gelmeye devam ediyor. Bundan sonrada devam edecek” diyen Artvin Valisi Ömer Doğanay 2. Uluslararası Artvin Kültür Turizm ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarıyla şehrin marka değerinin yükseltilerek kentin Türkiye ve dünyada tanıtımının yapılmasının amaçlandığını söyledi.

En hızlı silor yeme yarışması

Her gün bir ilçenin tanıtımının yapılacağı festivalin ilk gününde Şavşat İlçesi’nin tanıtım etkinlikleri yapıldı.

İlçenin tarihi ve doğal güzellikleri anlatan kısa film gösteriminin ardından yörenin en meşhur yiyeceklerinden “silor”un tanıtımı için “Hızlı Silor Yeme” yarışması gerçekleştirilirken yarışma renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin’de Bir İlk Toplu Nikah Töreni

2’ncisi düzenlenen 08 Artvin Fuarında bir ilk yaşanarak Artvin’de toplu nikâh töreni yapıldı. 08.08.2018 saat 20.18’de yapılan toplu nikâh töreni ile 10 çiftin nikâh merasimi gerçekleştirildi.

Çiftlerin düğün fotoğrafları nikâh öncesinde Artvin Kafkasör yaylasın çekilerek mutlu günleri ölümsüzleştirildi.

Erkinlikler halk oyunları ve konserle geç saatlere kadar devam etti.

Artvin’in prestij mekanlarından Çoruh Park’ta 8-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek Fuarda Artvin’in kültürünün tanıtılması ve turizm potansiyelinin artırılması amaçlanıyor. 08.08.2018 saat 18.18’de başlayan Uluslararası Artvin Kültür Turizm ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarının teması ‘BAL’ olurken fuar birçok etkinlik ve yeniliğe de ev sahipliği yapacak.

Artvin Kültür Turizm ve Yöresel Ürünler Tanıtım Fuarının Günlük Program Akışı:

8 Ağustos Çarşamba; Toplu Nikâh Töreni, Şavşat Belediyesi Katkılarıyla Silor Yeme Yarışması, Açılış Konseri

9 Ağustos Perşembe; Çeşitli Etkinlikler, Yusufeli Belediyesi Katkılarıyla Amatör Ses Yarışması, Açık Hava Sineması

10 Ağustos Cuma; Çeşitli Etkinlikler, Arhavi Belediyesi Katkılarıyla Tomruk Kesme Yarışması, Açık Hava Sineması

11 Ağustos Cumartesi; Çeşitli Etkinlikler, Hopa Belediyesi Katkılarıyla Eşler Yarışması, Açık Hava Sineması

12 Ağustos Pazar; Çeşitli Etkinlikler, Ardanuç Belediyesi Katkılarıyla Döner Yeme Yarışması, Açık Hava Sineması

13 Ağustos Pazartesi; Çeşitli Etkinlikler, Kemalpaşa Belediyesi Katkılarıyla Halat Çekme Yarışması, Açık Hava Sineması

14 Ağustos Salı; Çeşitli Etkinlikler, Borçka ve Murgul Belediyesinin Katkılarıyla Arıcılar Derneği Arıcılık Çalıştayı, Kapanış Konseri yer alacaktır.