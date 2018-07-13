Artvin’de 20 bin adet alabalık yavrusu dereye bırakıldı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2004 yılında başlatılan ’Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması’ projesiyle Artvin’in Şavşat İlçesi Meydancık Köyü Papart deresine 20 bin adet alabalık yavrusu bırakıldı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2004’te başlatılan "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması" projesi kapsamında Artvin’de bugüne kadar milyonlarca yavru alabalığın orman içi sularla buluşturulduğunu söyledi.

Doğanay, “Orman içi sularını alabalıklandırılması projesi kapsamında Şavşat ilçesine bağlı Mısırlı köyünün papatya deresine 15 bin adet kırmızı benekli yavru alabalık salıverdik. 2017 - 2018 yılı içerisinde Yusufeli Barhal, Şavşat Meydancık Papart Deresi, Şavşat Mansurat Deresi ve Bilbilan Karagöllerinde alınan anaç alabalıklardan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Trabzon Şube Müdürlüğü Altındere Vadisi Maçka Alabalık üretim tesislerinde üretim gerçekleştirildi. Barhal Deresine 285 bin, Papart Deresine 165 bin Mansurat Deresi’ne 130 bin ve Bilbilan Karagöllerine 90 bin adet olmak üzere toplam 670 bin yavru alabalık salımı gerçekleştirildi. Bu projedeki amacımız derelerimizde azalan alabalık popilasyonu artırmaktır. Aynı zamanda gelecek nesillere kırmızı benekli alabalığın aktarılmasını sağlamaktır” dedi.

Alabalık salıverme etkinliğine Artvin Valisi Ömer Doğanay, Şavşat Kaymakamı Emre Yalçın, Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Konuşmaların ardından Vali Doğanay ve beraberindekiler Papart Deresine 20 bin adet yavru kırmızı benekli alabalığı bıraktı.