Artvin'de 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla Artvin Gazi Ortaokulu'nda tören düzenlendi.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası, öğretmenler ve öğrenciler için hayırlı olmasını diledi. Ülkenin ve milletin istikbali konusunda hiçbir tereddütleri bulunmadığını belirten Doğanay, ”Bu güzel törende ülkemizin ve milletimizin istikbalini gördüm. Ülkemizin ve milletimizin istikbali konusunda hiçbir tereddüttüm yok. Bu havayı ve bu güzel yavrularımızı gördükten sonra istikbal sorunumuz hiçbir zaman olmayacaktır. Ülkemizin ve milletimizin istikbali konusunda tereddüttü olanlar varsa bu tereddütlerini kafalarından kesinlikle silsinler. Bu vesile ile başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimiz olmak üzere tüm eğitim camiamıza yeni eğitim, öğretim yılı hayırlı uğurlu olsun. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ise 2018-2019 eğitim ve öğretim döneminde, 224 eğitim kurumunda 2 bin 80 öğretmenin ve 26 bin öğrencinin eğitim ve öğretime başladığını bildirdi.

Geleceğin daha iyi kurgulanmasında vazgeçilmez olan eğitimin, çocukların olduğu kadar devletinde ilelebet bağımsız yaşaması için de en temel koşul olduğunu vurgulayan Kahveci, “Eğitim ve öğretimdeki en önemli hedefimiz; çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilimsel ve teknolojik donanımların yanında milli, ahlaki, manevi ve kültürel değerlerle bezenmiş olarak yetiştirmektir. Devletimizin ve milletimizin geleceğini garanti altına alarak insanlarımızın mutlu ve müreffeh yaşamalarını temin etmenin yolu da buradan geçmektedir” diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, 4. sınıf öğrencileri 1. sınıf öğrencilerine hediyeler verdi. Ardından halk oyunları gösterileri sulundu.

Vali Doğanay'ın ders zilini çalmasıyla birlikte öğrenciler ders başı yaptı.

Törene Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, kurum müdürleri, öğretmenler, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.