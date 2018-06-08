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08 Haziran 2018 13:32

Artvin’de 26 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Artvin’de 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseler olmak üzere toplam 166 okulda 26 bin öğrenci ile 2 bin 55 öğretmen için yaz tatili başladı.

Artvin’de 26 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

08 Haziran 2018 13:32


Artvin’de 2017-2018 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle münasebetiyle karne töreni düzenlendi.


Artvin Şehit Erol İnce İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen törene Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.


Artvin Valisi Doğanay ve Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ve protokol üyeleri sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilere karne ve hediyelerini dağıttı.


Öğrencilerle yakından ilgilenerek öğrenciler hakkında öğretmenlerinden bilgi alan Doğanay, 8 aylık bir eğitim öğretim döneminin sona erdiğini ve 3 aylık yaz tatilinin başladığını belirterek bu tatili öğrencilerin ve öğretmenlerin en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.


Doğanay, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, "Hayata sıkı sıkı sarılın. Başarmak için daima gayret edin. Yapabileceklerinizi, yeteneklerinizi en iyi bilen sizlersiniz. Derslerden yüksek ya da düşük not almış olabilirsiniz. Sonuç ne olursa olsun, hayata dair umudunuzu, cesaretinizi, başarıya olan inancınızı, başarabileceğinize dair güveninizi hiç yitirmeyin. Tatili iyi bir şekilde öncelikle kaliteli dinlenerek, kitap okuyarak ailenizle birlikte sağlık ve mutluluk içinde geçirmenizi diliyorum" dedi.




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