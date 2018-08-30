Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı

Artvin Valiliği önünde gerçekleştirilen tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene Artvin Valisi Ömer Doğanay, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerçi, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Doğanay, Garnizon Komutanı Çerçi ve Belediye Başkan Vekili Erkan Yazan’ın askeri araç üzerinde vatandaşların bayramını kutlamasıyla devam eden törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Jandarma Yüzbaşı Özgür Barış İçöz okudu.

Konuşmaların ardından 30 Ağustos konulu şiirler okundu. Mehteran Takımı gösterisi yapıldı. Tören Artvin Gençlik Merkezi öğrencileri ve askeri tören kıtasının geçişiyle sona erdi. Artvin Valisi Doğanay, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.