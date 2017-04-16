Diğer
Kategoriler
16 Nisan 2017 13:30

Artvin’de 82 yaşındaki felç hastası oy kullanmaya ambulansla getirildi

Artvin’de evde sağlık hizmeti alan Ataç Erdin oy kullanmak için, oy kullanacağı sandığa ambulans ile getirildi.

Artvin’de 82 yaşındaki felç hastası oy kullanmaya ambulansla getirildi

16 Nisan 2017 13:30


Artvin il merkezinde yaşayan 82 yaşındaki Ataç Erdin isimli vatandaş, 2 yıl önce geçirdiği By-Pass sonucu felç kalarak 2 yıldır evde sağlık hizmeti almaya başladı. Gerçekleşen Anayasa Değişikliği Halk Oylaması’nda oy kullanması için evinden çıkamayan Erdin için Artvin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü harekete geçti. Erdin’i yaşadığı evden sedye yardımı ile alan sağlık ekipleri oy kullanmak üzere, oy kullanacağı sandığın bulunduğu Artvin 7 Mart İlkokulu’na getirdi. Sandığa gelmek için ambulansa yerleştirilen Erdin’in taşınmasına yakınları ve komşuları yardım etti. Erdin’e oy kullanacağı sandığa kadar kızı refakat ederken, oy kullanacağı kabine oğlu ile birlikte girerek oy kullanma işlemini tamamladı.


Oy kullanan Erdin geldiği ambulansla tekrar evine götürüldü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARTVİN HABERLERİ
ARTVİN HAVA DURUMU
24
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    Yağmurlu
    18°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    18°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    24°C
ARTVİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:33
  • Güneş :05:23
  • Öğle :12:24
  • İkindi :16:09
  • Akşam :19:02
  • Yatsı :20:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!