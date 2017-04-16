Artvin’de 82 yaşındaki felç hastası oy kullanmaya ambulansla getirildi

Artvin il merkezinde yaşayan 82 yaşındaki Ataç Erdin isimli vatandaş, 2 yıl önce geçirdiği By-Pass sonucu felç kalarak 2 yıldır evde sağlık hizmeti almaya başladı. Gerçekleşen Anayasa Değişikliği Halk Oylaması’nda oy kullanması için evinden çıkamayan Erdin için Artvin İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü harekete geçti. Erdin’i yaşadığı evden sedye yardımı ile alan sağlık ekipleri oy kullanmak üzere, oy kullanacağı sandığın bulunduğu Artvin 7 Mart İlkokulu’na getirdi. Sandığa gelmek için ambulansa yerleştirilen Erdin’in taşınmasına yakınları ve komşuları yardım etti. Erdin’e oy kullanacağı sandığa kadar kızı refakat ederken, oy kullanacağı kabine oğlu ile birlikte girerek oy kullanma işlemini tamamladı.

Oy kullanan Erdin geldiği ambulansla tekrar evine götürüldü.