Artvin’de Ahilik ve Esnaf Haftası etkinlikleri

Ahilik ve Esnaf Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Artvin Valiliği, Artvin Ticaret İl Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Artvin Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Valilik binası önünde düzenlenen programa, Vali Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kurtul Özel, Artvin Ticaret il Müdürü Bilal Taş, bazı daire amirleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Artvin Valisi Ömer Doğanay, burada yaptığı konuşmada, Ahilik haftasının Artvin’e, ülkeye ve bütün insanlığa ahilik ruhu getirmesi dileklerinde bulundu. Artvin merkezde kayıtlı bin 400 esnafın bulunduğunu ve tüm esnafların haftasını kutladığını belirten Vali Doğanay, İslam ahlakının bir özü olan ahiliğin herkesin ruhunda, ahlakında, yaşayışında ve davranışında yer etmesini temennisinde bulundu.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Demirhan Elçin ise, ahiliğin Anadolu Selçuklu Devleti’nin son dönemleriyle Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi arasında güçlenen esnaf örgütü olduğunu söyledi.

Daha sonra Artvin Belediyesi Öztürk Serengil Tiyatro ekibince bir gösteri sahnelendi. Ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Livane Mehteran Takımı ve halkoyunları ekiplerinin gösterileri büyük ilgi gördü.

Etkinlikte Vali Doğanay’ın Ardanuç’ta 25 yıldır esnaflık yapan marangoz ustası Emin Karakuş’a Ahilik Onur ödülü verdi.

Programın sonunda il protokolü vatandaşlara ahilik kavurması ve pilavından ikram etti.