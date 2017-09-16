Artvin’de Amatör Spor Kulüpleri yeni sezon için toplandı

Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı toplantı salonunda yapılan toplantıya, ASKF Başkanı Sadettin Dağ, GHSİM Temsilcisi Alper Alpata, Futbol İl Temsilcisi Uluer Çelik, İl Hakem Kurulu Başkanı Halit Uçar, TFFHGD Şube Başkanı Faruk Bülent Yazgül, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Temsilcisi Adem Güngör ve ilde faaliyet gösteren kulüplerin başkanları katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan ASKF Başkanı Sadettin Dağ “Başarıyla tamamladığımız 2016-2017 sezonu siz değerli kulüp başkanlarımızın desteğiyle olmuştur. Bu anlamda emeği geçen tüm kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Bu yıl geçen yıldan daha çok heyecan duyacağımız yeni sezonun tüm kulüplerimize sporcularımıza antrenörlerimize başarı dolu bir sezon geçmesini temenni ediyorum. Amatör futbola bu yılda desteklerinin devam edeceğini belirten Dağ, Biliyoruz ki, amatör futbola verdiğimiz destek ülkemizde futbolunun gelişmesine, altyapının daha güçlenmesine, sağlıklı bireylerin yetişmesine olanak sağlayacaktır” dedi.

Toplantının sonunda ise 26 Eylül 2017’de saat 14:00’da ASKF’de bir araya gelerek taleplerin toplanacağını ve fikstür çekimi yapılacağı bildirildi.