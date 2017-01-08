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08 Ocak 2017 12:45

Artvin’de binler ecdadı için yürüdü

Artvin’de binler ecdadı için yürüdü

08 Ocak 2017 12:45

Artvin’de Sarıkamış şehitleri düzenlenen programla anıldı. Programa, şehit Davut Polat’ın babası Rıza Polat’ın okuduğu şiir damga vurdu.
Artvin Valilik Meydanı’nda toplanan binlerce Artvinli, Sarıkamış’da şehit düşen askerler için yürüyüş yaptı. Artvin Devlet Hastanesi önüne kadar devam eden yürüyüşün sonunda Sarıkamış şehitleri için dualar edildi. Artvin Gençlik Spor Müdürü Bahattin Yetim burada yaptığı konuşmada, "Sarıkamış Harekatı’nda donarak şehit düşen ecdadımızı anmak ve onların kuşandığı vatan sevgisini kuşandığımızı dünyaya duyurmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Enver Paşa komutasındaki birlikler Allahuekber Dağları’nda Rus birliklerini püskürtmek isterken kara kışa yenik düştü. İslam aleminin ümidi olduklarını bilerek cepheye giden, tarihe her daim kahramanlıklarıyla nam salmış Türk askeri için şehitlik mertebesinden başka varacak daha yüce bir makam yoktu" dedi.
Artvinli Şehit Davut Polat’ın babası Rıza Polat ise programın devamında Abdulvahap Kocaman’ın ’Kurtardık’ şiirini okudu. Şiiri duygu yüklü bir şekilde okuyan şehit babası, halktan büyük alkış aldı. Programın sonunda Artvin Gençlik Merkezi üyesi gençler, Artvin Vali Yardımcısı Önder Coşkun’a Türk bayrağı hediye etti. Program protokol üyelerinin şehit mezarlarını ziyareti ile son buldu.



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