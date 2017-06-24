Artvin’de bir otomobile ayı saldırdı

Doğal yaşam alanlarında yemek bulamayan bir ayı Artvin’in Borçka İlçesi merkezine kadar indi. Ana yol üzerinde kısa bir gezinti yapan ayı Yaşar Yıldırım yönetimindeki otomobile araca saldırdı. Aracın içerisinde bulunan sürücü ve Macahel Vakfı Başkanı Süleyman Köse neye uğradığını şaşırdı.

Aracın çeşitli yerlerinden hasar veren boz ayı daha sonra ilçeden uzaklaştırılarak ormanlık alanına girmesi sağlandı.

Aracın içerisinde bulunan Macahel Vakfı Başkanı Süleyman Köse, bir anda karşılaştığı ayının saldırısına uğradığını belirterek, "Yolda ilerlerken biran dönüp aracımıza baktı ve aracın sağına soluna saldırdı. Bir kolunu aracımızın sağ yan kısmına diğer kolunu bize atacaktı ama son anda kurtulduk" dedi.

Araç sürücüsü Yaşar Yıldırım ise, “Ayı çok sakın bir şekilde ilerliyordu, biz ilk etapta yaralı olduğunu sandık ve ekmek verecektik ama yabani hayvanların ne yapacağını bilmediğimiz için fazla yanına sokulamadık. Ayı normalde şehre inmez, araçtan ve insandan kaçardı" diye konuştu.

Ayının saldırı anı aracın içerisindekiler tarafından telefonlarla an ve an kaydedildi.