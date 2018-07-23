Artvin’de Çocuklara Ve Gençlere Kudüs Anlatılıyor

Gençlerin bilgi ve kültürel alt yapılarını sağlam temeller üzerine inşa etmiş bir kuşak olmaları ve geleceğe daha donanımlı şekilde hazırlanmalarını sağlamak, bölgenin başta İslam medeniyetleri olmak üzere dünya medeniyetleri açısından önemi konusunda farkındalık oluşturmak ve inanç, kültür, tarih açısından öne çıkan öğeleri gençlerle yerinde paylaşarak Kudüs konusunda bilinç geliştirmek amacıyla hayata geçirilen “Medeniyetimizin Keşfi Kudüs” projesi kapsamında Filistin programları düzenlendi.

"Haziran ayından itibaren 2 ay da toplam 23 tane salon programı gerçekleştirdik yaklaşık 1500 gencimize ulaştık"

Proje kapsamında okullara, yaz spor okullarına, Gençlik Merkezi kurslarına ve Yaz Kuran Kurslarındaki gençlere ve öğrencilere Kudüs İzlenimlerini anlatan Artvin Gençlik Lideri Taha Mesut Öztürk, “Gençlerimizin bilinçli bir kuşak olması amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün bu yıl başlattığı ’Medeniyetimizin Keşfi Kudüs’ projesi kapsamında her ilden görevli bir gençlik lideri ile Gençlerden Geleceğe Mektup yarışmasında il birincisi olan katılımcı gençlerin oluşturduğu 180 kişilik ekip 9 -13 Mayıs tarihleri arasında filistine gittik 3 gün süren gezide; Eriha, Beytüllahim, Yafa, El Halil ve Peygamberler şehri Kudüs’ü ziyaret ettik. Kudüsten döndükten sonra görevli gençlik liderleri kendi illerin de yani şuanda tüm Türkiye’de yaz spor okullarında, okullarda, il spor merkezlerinde, gençlik merkezi kurslarında ve yaz kuran kurslarında öğrencilere peygamberle şehri Kudüs’ü anlatmaya devam ediyoruz. Bizde bu kapsamda Haziran ayından itibaren 2 ay da toplam 23 tane salon programı gerçekleştirdik yaklaşık 1500 gencimize ulaştık inşallah amacımız Artvin’de ki bütün gençlere ulaşmak ve Kudüs’ü aktarmak olacaktır. Neden Kudüs? Çünkü Kudüs haksız bir işgal altındadır. Dolayısıyla Kudüs kurtulursa dünya kurtulur. Mescidi aksa Kudüsün içerisinde yani bizim ilk kıblemiz ikinci mescidimiz üçüncü haremimiz dolayısıyla Kudüs bizim kırmızıçizgimizdir” dedi.