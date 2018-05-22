Artvin’de derede kaybolan şahıslardan birinin cesedine ulaşıldı

AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarılan otomobil içinde 80 yaşındaki Dursun Gül’ün cansız bedeni bulunurken, otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal’a ise henüz ulaşılamadı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Artvin-Şavşat karayolunun 34. kilometresindeki Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Artvin’den Şavşat’a giden Salkımlı köyü imamı Kerim Çiftçi (44) yönetimindeki 08 AR 685 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle Çoruh Nehri’ne uçtu. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri ulaşırken, Hopa’dan da deniz polisleri sevk edildi. Ekipler, dün akşam saatlerinde otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanında bulunan Selim Aksakal (65) ve Dursun Gül (80) için arama kurtarma çalışması başlattı. Dün gece yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamazken, sabahın ilk ışıklarıyla arama çalışmaları yeniden başladı. Ekipler, otomobilin suya gömüldüğü yeri tespit ederek kaybolan 3 kişinin bulunması için çalışma yürütürken, AFAD ve deniz polisi dalgıçları tarafından yürütülen çalışmayla vinç yardımıyla çıkarılan otomobil içinde 80 yaşındaki Dursun Gül’ün cansız bedeni bulundu. Otomobil sürücüsü Kerim Çiftçi ile yanındaki Selim Aksakal’a ise henüz ulaşılamadı.

Öte yandan kazayı duyup bölgeye gelen yakınlarının ise umutlu bekleyişi devam ediyor.