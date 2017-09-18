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18 Eylül 2017 16:23

Artvin’de ders zili çaldı

Artin’de bugün 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının açılması ile 224 eğitim kurumu ders başı yaptı.

Artvin’de ders zili çaldı

18 Eylül 2017 16:23


Artvin Karadeniz Bakır İlkokulu’nda düzenlenen törene Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Gürler, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.


Törende konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, öğrencilere kendilerine hedefler belirlemeleri ve bu hedefler için gayret göstermeleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Vali Doğanay, “Bununla birlikte insanları sevip saymalı, paylaşmayı bilmeli, arkadaşlık duygularınızı geliştirmeli, topluma yararlı bir birey olmalısınız. Bu değerlere önem vereceğinizi biliyor ve yeni eğitim-öğretim yılında sizlere sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum.” diye konuştu.


İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte Artvin’de 26 bin öğrenci ve 2 bin 200 öğretmenin ders başı yaptığını söyledi.


2017-2018 Eğitim Öğretim yılı itibariyle il genelinde 12 anaokul, 53 ilkokul, 58 ortaokul ve 40 ortaöğretim kurumu bulunduğunu belirten Kahveci, “ Rehberlik Araştırma Merkezi, Eğitim Uygulama Okulu ve Halk Eğitim Merkezleri gibi kurumlarımızla birlikte il geneli toplamda 224 adet eğitim kurumumuz mevcuttur” dedi.


Konuşmaların ardından okul öğrencilerinden oluşan mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.




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