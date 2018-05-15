Artvin’de “Engelliler Haftası” Etkinlikleri

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Sedat Ali Öktem, bazı daire amirleri ile engelliler ve aileleri katıldı.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, konuşmasında Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 59 Filistinlinin şehit edilmesini kınadı.

Türkiye’de engelliler konusunda devrim niteliğindeki engelliler yasasını 2005 yılında mevcut hükümetin çıkardığını belirten Doğanay, engelliliğin, sadece engellilerin ve engelli ailelerinin içinde bulunduğu bir sağlık sorunu değil, sosyal ve vicdani boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren önemli bir konu olduğunu söyledi.

Bir toplumun gelişmişlik düzeyi engellilere sunulan imkân ve hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesi ile doğru orantı olduğunu ifade eden Doğanay,” Huzurlu ve güvenli bir toplum oluşturmanın yolu, engelli vatandaşlarımızın da toplumun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi ile mümkündür” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci ise, günümüzde engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik birçok çalışmanın yapıldığını söyledi.

Konuşmaların ardından engelli öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten tiyatro gösterisi, şiirler, türküler okundu. Engelli öğrencilerin bütün gösterileri katılımcıların beğenisini topladı.

Etkinlikte, Artvin Valisi Ömer Doğanay’ın girişimleriyle hayata geçirilen ve ülke basınında farkındalık oluşturan ve beğeni toplayan “Engelsiz Bir Dünya İçin Ses Ver” projesi kapsamında engellerin seslendirdiği yöresel türkülerin klip video gösterisi katılımcılara izlettirildi.

Etkinlik kapsamında, engelli öğrencilerin hazırladığı resim sergisi açıldı. Sergiyi gezen Vali Doğanay ve beraberindekiler resimleri yapan öğrencileri tebrik ederek yakından ilgilendi.