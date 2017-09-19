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19 Eylül 2017 13:53

Artvin’de Gaziler Günü etkinlikleri

Artvin’de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Artvin’de Gaziler Günü etkinlikleri

19 Eylül 2017 13:53


Artvin Milli İrade meydanında düzenlenen törene, Vali Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Abdurrahman Cengiz Çerci, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.


Tören, Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma Astsubay Muhammet Karkili, 96 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk’e mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanı verildiğini söyledi. Karkili, gazilerin şehitlerle birlikte milletin istiklali ve tarihi ile özdeşleştiğini belirterek “Şehir nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Bu toplumu millet, toprağı da vatan yapan gazi ve şehitlerimizdir. Bu millet vatan için ölmesini bilen evlatları oldukça yaşayacaktır” dedi.


Tören mehteran takımı ve halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle sona erdi. Daha sonra gaziler günü etkinlikleri kapsamında gazi ve şehit yakınlarına Artvin Garnizon Komutanlığında ikramlarda bulunuldu.




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