Artvin'de Genç Çiftçiye Büyükbaş Hayvan Dağıtımı Yapıldı

Artvin'de genç çiftçilere büyükbaş hayvan dağıtımı geçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Projesi kapsamında 2018 yılında Artvin merkezde başvuruları kabul edilen 9 genç çiftçiye 45 adet büyükbaş hayvanın dağıtımı gerçekleştirildi. Son yapılan destek ile 2018 yılında 172 Genç Çiftçiye 5 milyon 160 bin TL hibe desteği tahsis edilmiş oldu.

2016 yılında 163 Genç Çiftçiye 4milyon 890 bin TL, 2017 yılında 169 Genç Çiftçiye 5 milyon 70 bin TL olmak üzere Projenin uygulandığı 3 yılsonunda 504 genç çiftçiye 15 milyon 120 bin TL hibe desteği verildi.

9 Genç Çiftçiye 45 Büyük baş hayvan dağıtım programına katılan Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, hayvanların hak sahiplerine hayırlı olması dileklerinde bulundu. Proje ile hayvanlarına kavuşan genç çiftçilerden Çağla Genç ve Sibel Özkan ise projeyi düzenleyen Tarım ve Orman Bakanlığına teşekkür ederek hayvanlarına çok iyi bakacaklarını ifade ettiler.

Kura çekiminin ardından 9 genç çiftçiye hayvanların dağıtımı gerçekleştirildi.