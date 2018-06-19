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19 Haziran 2018 13:04

Artvin’de İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Artvin’de İmar Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya konulan İmar Barışı düzenlemesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Artvin’de İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

19 Haziran 2018 13:04


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce düzenlenen toplantıya, Artvin Valisi Ömer Doğanay, Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, kurum müdürleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.


İmar barışının kapsamını anlatan slayt gösterimiyle başlayan toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Murat Cavunt, imar barışının, devletin vatandaşı ile itilaflı oldu imar planına aykırı ruhsat ekleri projesine aykırı veya ruhsatsız olan yapıların kayıt altına alınması olduğunu söyledi.


31 Ekim 2018 tarihine kadar İmar barışı başvurularının yapılabileceğini vurgulayan Cavunt, “31 Aralık 2018 tarihine kadar da bedeli yatırılarak yapı kayıt belgesi yapı kayıt belgesi alınacaktır. Yapı kayıt belgesinin bedeli ise konutlar için yapının bina inşaat bedeli ile yapının emlak bedelinin yüzde üçü, ticari alanlarda ise yüzde olarak düzenlenmiştir. Tapuda cins değişikliği veya kat mülkiyetine geçilmesi için ise aynı bedel yatırılarak kat mülkiyeti ve tapudaki cins değişikliği yapılmış olur” dedi.


Yapı kayıt belgesinin, elektrik, doğalgaz ve suyun bağlanması için istenilen yapı kullanma belgesine denk bir belge olduğunu belirten Cavunt, yapı kayıt mülkiyeti alındıktan sonra kat mülkiyetine geçilmesi için olmazsa olmaz şart oranın tüm maliklerinin anlaşması olduğunu dile getirdi.


Toplantı soru cevap kısmının ardından sona erdi.




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