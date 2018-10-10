Artvin'de imece usulüyle türküler eşliğinde kuru fasulye hasadı gerçekleştirildi

Artvin'in Ağıllar Köyü'nde imece usulüyle türküler eşliğinde kuru fasulye hasadı gerçekleştirildi.

Artvin Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü, Balcılar Birliği Başkanlığı Ağıllar Köyü'nde tarım destekli alanda, imece usulü ile hasadı yapılan kuru fasulyenin Türkiye'nin en lezzetli baklagillerinden olduğu belirtildi.

Artvin'in birçok tarımsal ürün için elverişli bir bölge olduğuna dikkat çeken Gıda ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur, "İlçemizde sulanan alanların artış göstermesiyle kuru fasulye ekilişinde 2018 yılında artış kaydedilmiştir. 2018 yılı üretim sezonu fasulye üreticilerimiz açısından oldukça verimli bir yıl olmuştur. Önümüzdeki üretim sezonunda verimi daha üst seviyelere çıkarabilmek için bakanlık olarak gerekli desteği sağlayacağız. Bunun yanında ilçemize yeni tarımsal ürünler kazandırma anlamında çalışmalarımız devam edecektir. Üreticilerimizi bizden patoz makinesini talep etmektedirler. Bunu dikkate alarak talebi gidermeye çalışacağız" dedi.

Ticaret olarak değil de insanlara bu iş yapıldığında boş kalan arazilerin nasıl değerlendirilebileceğini anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Okur,"Ürünün bir sürü aşaması var. Ekimi, çapası, sulaması, toplaması, kurutması ve son aşamada patoza vurarak ürünümüzü çıkaracağız. Daha sonra elemesi ve seçimi var. Seçimi bittikten sonra paketleyip tüketimine sunacağız" diye konuştu.

Üreticiler üretilen fasulyenin Türkiye'nin en lezzetli kuru fasulyesi olduğunu iddia ederek lezzetin yüksek rakımdan kaynaklandığını söylediler.

Ünüyle anılan İspir fasulyesine rakip olacaklarına inandıklarını belirten üreticiler devletin her türlü desteği verdiğini ifade ettiler.

Tarlanın orta yerinde bir araya gelen ev kadınları bahçelerinden söktükleri fasulyeleri imece usulü ile türküler eşliğinde ayıklamaya çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu.