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11 Mayıs 2018 17:04

Artvin’de istiridye mantarı üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı

Artvin’de kayın mantarı (istiridye) yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla üreticilere yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Artvin’de istiridye mantarı üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı

11 Mayıs 2018 17:04


Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği tarafından Nihat Gökyiğit Kültür ve Kongre Merkezinde Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Ömer Naci Kaya’nın katılımıyla mantar üreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Bilgilendirme toplantısında Türkiye’deki mantar çeşitleri, mantarların sektörlere göre kullanım alanları, mantar yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında üreticilere bilgi verildi.


Türkiye’de tüm Avrupa Ülkelerine eşdeğer bir bitki zenginliği, mantar zenginliği öldüğünü ifade eden Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Ömer Naci Kaya, bu zenginliklerin korunması ve değerlendirilmesi noktasında çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Köyden kentte göçün önlenebilmesi, köylünün kırsalda kalkındırılabilmesi, yerinde istihdam edebilmek için kurumlar ve devlet olarak desteklemek gerektiğini vurgulayan Kaya, “Dünyada mantar zenginliği bakımından ilk 5 ülkeden biri konumundayız. Bu zenginliğimizi kullanmak gerekiyor. Orman genel müdürlüğümüzün Türüf eylem planı kapsamında 3 yıl önce başlattığı çalışmadan önce ülkemizde 4 tane doğal türüf türü biliniyordu. Şuan bu alanda 100 leri aştık” dedi.


Artvin coğrafyasının da göz önüne alındığında doğal mantarların değerlendirilmesi Artvin halkına önemli bir ekonomik katkı sağlayacağını vurgulayan Kaya, son yıllarda devlet desteğiyle Artvinli üreticilerin özellikle Kayın mantarıyla ilgili güzel seralar oluşturduğunu söyledi. Kaya, “ çalışma kapsamında seraları gezdik. Üretimi nasıl artıracağımız, hataları ve eksikleri üreticilerimize anlattık. Özellikle Kayın mantarı üretiminden Artvin’in Türkiye ve Dünyada ki pastadan nasıl pay alabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunduk” diye konuştu.




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