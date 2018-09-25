Artvin’de kablo hırsızlığı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy köyünde Türk Telekom’a ait 400 metre uzunluğundaki fiber optik ve bakır kabloları gece geç saatlerde keserek çalan G.A, A.D ve M.D, isimli şahıslar Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Asayiş Timleri titiz çalışması sonucu suçüstü yakalandı. 2 araç ve suç aletleriyle birlikte yakalanan 3 şahıs gözaltına alınarak Borçka Jandarma Komutanlığına getirildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen G.A, A.D ve M.D, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan araçlarla ve suç aletlerine el konulan olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.