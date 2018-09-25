Diğer
Kategoriler
25 Eylül 2018 14:11

Artvin’de kablo hırsızlığı

Artvin’in Borçka ilçesinde Türk Telekom’a ait bakır kabloları çalan 3 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Artvin’de kablo hırsızlığı

25 Eylül 2018 14:11


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy köyünde Türk Telekom’a ait 400 metre uzunluğundaki fiber optik ve bakır kabloları gece geç saatlerde keserek çalan G.A, A.D ve M.D, isimli şahıslar Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı’nın Asayiş Timleri titiz çalışması sonucu suçüstü yakalandı. 2 araç ve suç aletleriyle birlikte yakalanan 3 şahıs gözaltına alınarak Borçka Jandarma Komutanlığına getirildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen G.A, A.D ve M.D, burada çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Artvin Kapalı Cezaevine gönderildi.


Öte yandan araçlarla ve suç aletlerine el konulan olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARTVİN HABERLERİ
ARTVİN HAVA DURUMU
19
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    19°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç