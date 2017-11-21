Artvin’de Kafkas Semenderi konuşuldu

Bölge Müdürlüğü tarafından Kafkas Semenderi Tür Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı stratejik hedeflerinden biri olan "2019 yılına kadar 100 adet Tür Eylem Planının hazırlanarak uygulanması" kapsamında 2017 yılı içerisinde 16 adet "Tür Eylem Planı" Projesi planlandı. Kafkas semenderi tür Koruma Eylem planı da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 12. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilindeki illeri kapsayacak şekilde ihalesi 218 Bin 900 TL bedelle yapılmış ve arazi çalışmaları ve literatür çalışmaları yürütüldü.

Düzenlenen çalıştayda Doç. Dr. Kerim Çiçek tarafından Kafkas Semenderi’nin tanımı konulu sunum gerçekleştirildi. Çiçek sunumunda “Çift yaşarlar dünya üzerinde 7000’i aşkın türe sahip, çeşitli nedenlerle tehdit altında ve gün geçtikçe yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan bir omurgalı grubudur. 2004 yılında dünyada bilinen tüm çift yaşarlar türlerinin tehlike durumunu ve dağılışını belirleyen, Küresel Amfibi Değerlendirme Toplantısı’nda çift yaşarların yaklaşık üçte birinin tehlike altında olduğu ve yüzde 43’ünün de yok olmakta olduğu rapor edilmiştir. 2004 yılına kadar 168 türün yok olduğu ve bu sayının da gün geçtikçe artacağı belirtilmektedir. 17-19 Eylül 2005’te Amfibi Koruma Eylem Planı toplantısı yapılmış ve bir genelge yayınlanmıştır. Bu genelgede, yok oluşun ve kayboluşun nedenlerinin anlaşılmasının, amfibi popülasyonlarının çeşitliliğinin ve nasıl değiştiğinin araştırılmasının, uzun süreli eylem planlarının ve acil ihtiyaç duyulan konularda çözümlerin hayata geçirilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır. Yok oluşun etkisi, en yoğun olarak Orta Amerika, Karayipler ve Avustralya’da hissedilmektedir. Habitat tahribatı ve yok olması, yabancı türlerin baskısı ve ticari amaçlı toplatılma çift yaşar popülasyonlarını tehdit eden başlıca faktörlerdir. Bununla beraber, insan etkisini de bu faktörlerden ayırmakta oldukça zordur” ifadelerini kullandı.

Kafkas Semenderi’nin tanımının yapıldığı sunumun ardından Uzm. Biyolog Batuhan Yaman Yakın tarafından Kafkas Semenderi’nin ’Arazi Bulguları’nın aktarılması isimli sunum gerçekleştirildi.

Öte yandan 2013 ve 2014 yıllarında 10’ar tür için koruma eylem planı hazırlayan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2023’e kadar her yıl yaklaşık 10 türü Tür Koruma Eylem Planları’na dahil ederek popülasyonlarını korumayı ve artırmayı hedefliyor.