İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Artvin'de Kayın Mantarı görücüye çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk kez Artvin’de pilot bölge olarak uygulanmaya başlayan Kayın Mantarı üretimi ürünlerini vermeye başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk kez Artvin'de pilot bölge olarak uygulanmaya başlayan Kayın Mantarı üretimi ürünlerini vermeye başladı. 2017 yılında başlayan proje kapsamında başlatılan çalışmalarda 27 sera oluşturulurken, bunlardan 8'inde üretime başlandı.


Üretime başlanan mantarlardan oluşturulan mantar çeşidi yemekler vatandaşların beğenisine sunuldu.


Etkinlikte konuşan Artvin İli Mantar Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Başkan Ali Fuat Beyaz, birliğin kuruluş amacı ve faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.


Birliğin kuruluş amacının mantar üreticilerini bir araya getirmek olduğunu belirten Beyaz"İlimiz genelinde 27 adet tam otomosyonlu mantar üretim serası kuruldu. 8 adet seramızda aktif olarak mantar üretimimiz devam etmektedir. Diğer seralarımızda yakın zamanda ürün almaya başlayacağız. Bugün seralarımızda ürettiğimiz mantarların tadına baktıracağız. Mantarlarımız tamamen doğaldır. Hiçbir katkı maddesi yoktur. Ürünlerimiz sertifikalı olduğu için zehirlenme tehlikesi yoktur. Mantarlarımız kütük üzerinde hava ve su ile hayat bulan doğal ürünlerdir" dedi.


Etkinliğin sonunda aşçılar tarafından özenle hazırlanarak pişirilen mantar yemekleri protokol ile vatandaşlara ikram edilerek tanıtım yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.