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15 Mayıs 2018 16:48

Artvin’de Kudüs Protestosu

Artvin’de İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar ve Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı protesto edildi.

Artvin’de Kudüs Protestosu

15 Mayıs 2018 16:48


AK Parti İl Başkanlığı tarafından, siyasi parti ve sivil toplum kurum ve kuruluşlarının desteği ile Halitpaşa Meydanında yapılan protesto gösterilerinde, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırında gösterilere katılan 60 Filistin vatandaşını şehit etmesi ve ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması kınandı.


Burada topluluk adına konuşan AK Parti Artvin İl Başkan Yardımcısı Yüksel Kantar, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişiminin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Kantar, “Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz" dedi.


Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Memur Sen Başkanı İbrahim İnce, MHP Artvin İl Başkanı Serdar Kılınç ve çok sayıda sivil toplum örgütü ve vatandaşın katıldığı basın açıklaması esnasında, tekbirler getirilerek, İsrail ve ABD karşıtı sloganlar atıldı.




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