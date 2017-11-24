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24 Kasım 2017 13:45

Artvin’de Merhum Öğretmenler İçin Mevlit Okundu

Artvin Valiliği ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ebediyete intikal etmiş öğretmenler için mevlit okutuldu.

Artvin’de Merhum Öğretmenler İçin Mevlit Okundu

24 Kasım 2017 13:45


Artvin Merkez Camisi’nde Cuma Namazı öncesi düzenlenen mevlit programı, İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda ilahiler okundu ve merhum öğretmenler için dua edildi.


Artvin Valisi Ömer Doğanay ile İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci’nin de katıldığı mevit programının sonunda cemaate gül suyu, meyve suyu ve tatlı ikramında bulunuldu. Kahveci, burada yaptığı açıklamada, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde merhum öğretmenleri dua ile anmak için bir araya geldiklerini söyledi.




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