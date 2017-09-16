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16 Eylül 2017 15:28

Artvin’de narkotik köpekler eşliğinde sokak uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen Narko-Sokak uygulaması kapsamında Artvin sokaklarında da uygulama yapıldı.

Artvin’de narkotik köpekler eşliğinde sokak uygulaması

16 Eylül 2017 15:28


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de katılımıyla Artvin’in tüm Caddeleri, okul bahçelerinde ve işletmelerde gerçekleşen uygulamada Emniyet Mensuplarının yanı sıra ’Tamas’ isimli köpek görev aldı.


Şüphelilerin üst aramasının yapıldığı uygulamada, hassas burunlu uyuşturucu madde arama köpeği "Tamas" da araçlarda arama yaptı. Halkın şaşkın bakışlar arasındaki uygulamanın ülkenin huzur ve güvenliği için yapıldığını belirten Artvin halkı şaşkın bakışlar arasındaki uygulama karşısında, "Devletimizin memurları tarafından yapılan uygulamayı yerinde buluyoruz,biz ilki olarak gördüğümüz uygulama olduğu için ne olduğunu anlamasak da ülkenin huzur ve refahı için gerekli uygulama" dediler.




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