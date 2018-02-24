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24 Şubat 2018 10:58

Artvin’de ot yüklü kamyonların kazaları korkutuyor

Artvin-Borçka karayolunda ot yüklü kamyon kontrolden çıkıp önce karşı yönden gelen aracın üstüne otları döktü sonra bariyerlere çarparak yan yattı.

Artvin’de ot yüklü kamyonların kazaları korkutuyor

24 Şubat 2018 10:58

Kazada 4 kişi ağır yaralandı.


Erzurum’dan ot yükleyerek yola çıkan Ertan Kara yönetiminde 25 DR 801 plakalı kamyon Borçka istikametinde virajı dönerken kontrolden çıkınca karşı yönden gelen Özay Mörgül yönetimindeki 53 DJ 933 otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kamyon otomobilin üzerine yan yatarken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen 112 ve polis ekiplerinin yaptığı çalışmada otomobilin içinden çıkartılan yaralılar ambulansla ilk Borçka Devlet Hastanesine sonra Artvin Devlet Hastanesine getirildi. Yaralılarının durumlarının ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaza sonrası Artvin-Borçka karayolu bir süre trafiğe kapanırken, gelen vinç yardımıyla ot yüklü kamyon yan yattığı yerden çıkarıldı.



Araçtan kaçtı, yan yattı


Artvin-Borçka karayolunda ot yüklü kamyon kontrolden çıkıp bariyerlere çarparak yan yattı.


Kaza Borçka Baraj gövdesi yakınlarında meydana geldi. Erzurum’dan ot yükleyerek yola çıkan Ali Haydar Aktaş yönetiminde 53 K 3369 plakalı kamyon viraj başında karşı yönden gelen araçtan kaçtı. Kontrolden çıkan kamyon yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Yan yatan kamyonun sürücüsü kazada hafif şekilde yaralanırken, olay yerine gelen 112 ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden kurtararak ambulansla Borçka Devlet Hastanesine getirdi. Yapılan tedavi sonrası kaza yerine tekrar gelen sürücü Aktaş, “Virajı dönerken karşı yönden gelen bir aracın yol ihlali sebebiyle çarpmamak için korkuluklara çarptım ve yan yattım” dedi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




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