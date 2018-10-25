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Artvin'de oto tamirhanesinde yangın

Artvin’in Murgul ilçesinde bir oto tamircisinde çıkan yangında dükkan küle döndü.

Artvin'in Murgul ilçesinde bir oto tamircisinde çıkan yangında dükkan küle döndü.


Alınan bilgiye göre, Mehmet Yaşar Efendioğlu'na ait oto tamirhanesinde saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Artvin merkez ve ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Tamirhane içerisinde bulunan 2 kamyon, bir otomobil ve araç tamirinde kullanılan araç gereç kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.


Murgul Belediye başkanı Hasan Çavuş, yangın sonrasında oto tamirhanesinin kullanılmaz hale geldiğini belirterek, en büyük tesellilerinin can kaybının olmaması olduğunu söyledi.


Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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