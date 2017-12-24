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24 Aralık 2017 15:17

Artvin’de özel güvenlik görevlilerine yönelik iletişim kursu verildi

ARTVİN (İHA) – Artvin’de okullarda göreve başlayacak özel güvenlik görevlilerine seminer verildi.

Artvin’de özel güvenlik görevlilerine yönelik iletişim kursu verildi

24 Aralık 2017 15:17


Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında İŞKUR aracılığıyla merkez ilçe ve diğer ilçelerimizdeki okullardaki öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla 54 özel güvenlik görevlisi istihdam edilmeye başlandı.


Özel Güvenlik Görevlilerinin öğrenci, öğretmen ve ziyaretçilerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri adına Artvin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 16-17 Aralık 2017 tarihlerinde “İş Hayatında İletişim Kursu” düzenlendi.


Artvin Rehberlik ve Araştırma Merkezi Öğretmenleri Nuri Cemal Balcı ve Necdet Şengül’ün katılımıyla gerçekleşen kursta İletişimin doğası, iletişim yönetimi, iş hayatında iletişim, insan ilişkilerini düzenleyen toplumsal kurallar, kişisel ilişkiler ve birey ve toplumsal ilişkiler konu başlıkları işlendi.




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