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14 Nisan 2017 18:47

Artvin’de sera atağı

Artvin’in Borçka ilçesinde Gürcistan’a sınır olan Muratlı köyünde 4 bin metre kara alanda inşa edilen 7 serada sebze yetiştiriciliği yapılmaya başlandı.

Artvin’de sera atağı

14 Nisan 2017 18:47


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığın Bakanlığınca 2016-17-18 yılları arasında uygulamaya konulan ‘Genç Çiftçi Projesi’ kapsamında Artvin İl Müdürlüğünce Çiftçilere hibe edilen 7 adet yüksek tünel seraları fidan dikim töreniyle hizmete girdi.


Törende konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Dursun Okur, genç çiftçi projesi kapsamında 2016 yılında il genelinde 163 çiftçiye 4 milyon 890 bin lira hibe desteği sağlandığını söyledi. Okur “Muratlı köyünde örtü altı üretimin bilinçli yapılması için 16 kadın ve 2 erkek kursiyer olmak üzere toplam 18 kursiyerin katılımıyla 464 saatlik kontrollü örtü altı sebze yetiştiriciliği kursu açılmıştır” dedi.


Borçka Belediye Başkanı Aslan Atan da Muratlı’nın zengin bir kültür geçmişi olduğunu söyledi. Atan, Muratlı köyünün tarıma için uygun bir arazisinin olduğunu belirterek “Genç Çiftçi Projesi kapsamında bu arazilerin değerlendirilmesinden memnunuz. Allah çiftçimizin emeklerini inşallah zayi etmez, bereketli kazançlar elde ederler” ifadelerini kullandı.


Vali Ömer Doğanay da Artvin’de istihdama ve üretime katkı sağlayacak bu tarz tarım yatırımlarının yapılıyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi. Tarım arazisinin Artvin’de çok kısıtlı olduğunu kaydeden Vali Doğanay “ İl olarak tarım arazilerini en iyi ve verimli şekilde değerlendirmeyiz. Bu kısıtlı ama verimli topraklara bu sera tesislerini açmanın mutluğunu yaşıyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından yapımı tamamlanan seralarda yapılan fidan dikimiyle program sona erdi.




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