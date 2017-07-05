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05 Temmuz 2017 19:15

Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

05 Temmuz 2017 19:15


Edinilen bilgiye göre, Hopa-Kemalpaşa karayolunun Liman Köyü Tüneli mevkiinde Selahattin Tatar (41) yönetimindeki 08 EC 541 plakalı otomobil su birikintisine girince kontrolden çıktı. Araç bariyerlere çarparak yuvarlandı.


Kazada, ağır yaralanan sürücünün kardeşi Fikret Tatar (45) kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesinde kurtarılamazken, 8 yaşındaki oğlu Çağdaş Tatar ve sürücü Selahattin Tatar yaralandı. Yaralılar Hopa Devlet Hastanesi ve Rize RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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