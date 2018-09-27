Artvin'de uyuşturucu operasyonu

Artvin'de yapılan uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 713 gram kubar esrar ile 20 kök hint keneviri ele geçirildi.

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonlarda 21 kilo 713 gram kubar esrar maddesi ile 20 kök hint keneviri ele geçirildiği bu operasyonlarda da iki şahsın gözaltına alındığı kaydedildi.

Artvin'de uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Ardanuç ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratı üzerine C.Ş isimli şahsın evinde yapılan aramada toplam 581 gram maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ifadeleri doğrultusunda ikinci bir operasyon yapılarak uyuşturucuyu satın aldığını söylediği ilçenin Soğanlı Köyündeki K.C isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın evinde ve eklentilerindeki ahır ve arsa kısmında bulunan serada yapılan aramalarda toplam 21 kilo 132 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda kubar esrar maddesinin yanı sıra 20 kök hint keneviri, uyuşturucu madde tartımında kullanılan 1 adet hassas terazi ile 1 adet elektrikli ısıtıcı da bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.