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28 Kasım 2017 19:27

Artvin’de vakfın programını protestoda 10 kişi gözaltına alındı

Artvin’de Ensar Vakfının düzenlediği program, bir grup genç tarafından protesto edildi.

Artvin’de vakfın programını protestoda 10 kişi gözaltına alındı

28 Kasım 2017 19:27

Programın yapıldığı salona girmeye çalışan gruba müdahale eden polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.


Ensar Vakfı Artvin Şubesinin Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde düzenlediği Ramazan Kayan’ın “Kutlu Nebinin İzinde”’ isimli programı, bir grup tarafından protesto edilmek istendi. Program devam ettiği sırada binanın kapısına gelen bir grup genç, slogan atmaya başladı. İçeriye girmeye çalışan protestocu gruba polis müdahale etti. Protestocular kısa sürede etkisiz hale getirilerek, 10 kişi gözaltına alındı.




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