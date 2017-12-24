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24 Aralık 2017 14:35

Artvin’de yaralı bulunan dağ keçisi Kars’a sevk edildi

Artvin’de köy yolunda yaralı olarak bulunan erkek dağ keçisi, ilk tedavisi sonrasında kalıcı tedavi için Kars’a sevk edildi.

Artvin’de yaralı bulunan dağ keçisi Kars’a sevk edildi

24 Aralık 2017 14:35


Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde yaralı olarak yatan erkek dağ keçisi yoldan geçen vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar olayı hemen yetkililere bildirdi. Bölgeye giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Artvin Şube Müdürlüğü yetkilileri yaralı dağ keçisine ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra Artvin Belediyesi veteriner kliniğine getirilen yaralı dağ keçisinin arka sol ayağının yanında yara olduğu tespit edildi. Yaralı keçi ilk müdahalenin ardından sabahın ilk saatlerinde Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesine getirilmek üzere yola çıkarıldı.




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