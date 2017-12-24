Diğer
Kategoriler
24 Aralık 2017 17:28

Artvin’de yaralı dağ keçisini kurtarma mücadelesi

Artvin’de kaçak avcılar tarafından vurulduğu iddia edilen yaralı dağ keçisi, vatandaşlar tarafından 2.

Artvin’de yaralı dağ keçisini kurtarma mücadelesi

24 Aralık 2017 17:28

5 saatlik uğraş sonucu yakalanarak Artvin Belediyesi veteriner hekimlerine teslim edildi.


Şavşat-Artvin karayolunda araçla giderken yaralı bir dağ keçisinin kayalıklar üzerinden önce karayoluna, daha sonra Çoruh Nehri’ne düşerek karşı istikamete geçmeyi başardığını gören vatandaşlar, araçlarını durdurdu. Dağ keçisini takip eden duyarlı vatandaşlar, aksiyon filmleri aratmayan kovalamaca sonucu keçiyi yakalamayı başardılar. Keçiyi bağlayarak zorlukla araca taşıyan vatandaşlar, daha sonra yaralı hayvanı Artvin Belediyesi veteriner hekimlerine teslim ettiler. 4 yaşlarındaki erkek dağ keçisi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi için Kars Kafkas Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesine gönderildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARTVİN HABERLERİ
ARTVİN HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Pazartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    8°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    8°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    9°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç