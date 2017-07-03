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03 Temmuz 2017 16:25

Artvin’de yolcu midibüsü alev aldı

Artvin’de seyir halindeyken lastiği patlayan yolcu midibüsünde yangın çıktı.

Artvin’de yolcu midibüsü alev aldı

03 Temmuz 2017 16:25

Çıkan yangında midibüste bulunan yolcular yanmaktan son anda kurtuldu.


Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Ardahan’a gitmekte olan özel bir firmaya ait 08 AE 525 plakalı yolcu midibüsünün Artvin il merkezi Salkımlı köyü mevkiinde saat 14.00 sularında bir anda lastiği patladı. Lastiği patlayan midibüste bir anda yangın çıkarken, şoför Gültekin İnce (52) tarafından araçta bulunan yolcular kısa sürede tahliye edildi. Hava sıcaklığının yüksek olmasının da etkisi ile kısa zamanda büyüyen yangın, aracın tamamını sardı.


İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yangından geriye sadece aracın iskeleti kaldı. Kaza hakkında soruşturma başlatan Jandarma ekipleri bagajları tamamen yanan yolculara tutanak tuttu. Daha sonra yolcular aynı firmaya ait bir başka araçla Ardahan’a gitmek üzere yola çıktı. Yangın nedeniyle yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol söndürme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.




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