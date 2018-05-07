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07 Mayıs 2018 16:51

Artvin’deki Fırtına

Artvin’de bugün öğle saatlerinde başlayan yağmur yağışının ardından şehir merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Artvin’deki Fırtına

07 Mayıs 2018 16:51


Artvin Belediye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hasar tespit çalışmaları yapılırken, konuyla ilgili açıklama yapan Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Yazan, “Meteorolojiden yapılan şiddetli rüzgar uyarısı vardı. 15.30 gibi oluşan şiddetli rüzgâr etkisiyle Yazkent Sitesi mevkiindeki evlerin çatıları ve araçlarda ağır hasar oluştu. Tek sevindirici yanı ise herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmaması” dedi.


Araçları hasar gören vatandaşlar ise mağduriyetlerinin giderilmesini istediler.




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