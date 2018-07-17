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17 Temmuz 2018 13:19

Artvin’deki kazada acil tıp teknikeri ağır yaralandı

Artvin’in Hopa ilçesinde meydana gelen kazada ağır yaralanan acil tıp teknikeri, Rize’ye sevk edildi.

Artvin’deki kazada acil tıp teknikeri ağır yaralandı

17 Temmuz 2018 13:19


Alınan bilgiye göre, Artvin’in Hopa ilçesindeki Devlet Hastanesinde acil tıp teknikeri olarak görev yapan Tuğba Y. (28), nöbet çıkışında 08 AD 980 plakalı otomobille yola çıktı. Otomobil, Hopa’da yapımı devam eden Liman mevkiinde limana giriş yapmakta olan kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Tuğba Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuğba Y., daha sonra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.




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