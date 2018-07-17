Artvin’deki kazada acil tıp teknikeri ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Artvin’in Hopa ilçesindeki Devlet Hastanesinde acil tıp teknikeri olarak görev yapan Tuğba Y. (28), nöbet çıkışında 08 AD 980 plakalı otomobille yola çıktı. Otomobil, Hopa’da yapımı devam eden Liman mevkiinde limana giriş yapmakta olan kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan Tuğba Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hopa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tuğba Y., daha sonra Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.