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27 Şubat 2018 07:20

Artvin’in 60 yıllık hayali 1 Mart’ta gerçek oluyor

Artvin’in 60 yıllık hayali olan ve yapımına 2010 yılında başlanan Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde yer alan Cankurtaran Tüneli’nin açılışı için tarih verildi.

Artvin’in 60 yıllık hayali 1 Mart’ta gerçek oluyor

27 Şubat 2018 07:20

1 Mart tarihinde trafiğe açılacak tünel ile Hopa-Artvin arasındaki yol 12 km kısalacak.


Konuyla ilgili Artvin AK Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada "Artvinimizin 60 yıllık hayali olan Cankurtaran Tüneli 1 Mart 2018 Perşembe günü saat 12:30’da tünelin Hopa giriş noktasında Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız Ahmet Arslan’ın katılımı ile trafiğe verilmesi programı gerçekleştirilecektir. Artvin halkımıza saygı ile duyurulur. Tüm halkımız davetlidir" denildi.


Artvin’in Borçka ile Hopa ilçeleri arasındaki Rize-Artvin-Ardahan karayolundaki 690 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde yer alan Cankurtaran Tüneli, Karadeniz’i Doğu Anadolu Bölgesi üzerinden İran’a bağlayan ve özellikle zorlu kış şartlarında sürücülerin korkulu rüyası olan Cankurtaran Geçidi’ne alternatif olarak yapıldı. 5 bin 900 metre uzunluğundaki çift tüplü Cankurtaran Tüneli’nin temeli, Başbakan Binali Yıldırım tarafından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı döneminde 29 Ekim 2010’da atılmıştı. Tünel delme işlemleri 2014 yılında tamamlanan Cankurtaran Tüneli Hopa-Çavuşlu mevkiinde 200 metre kotundan başlayarak 5 bin 900 metre uzunluğunda devam ederek Borçka-Çifteköprü mevkiinde 400 metre kodunda son buluyor. Tünel 36 kilometrelik Hopa-Borçka karayolunda mesafeyi 14 kilometreye düşürüyor.


72 tünel ile Türkiye’de en çok tünelin olduğu il unvanına sahip Artvin’de Cankarturan Tüneli’nin yapımında dönem dönem sıkıntılar yaşanmış, bu sorunlar tünelin inşaatının tamamlanmasını geciktirmiş ve bu durum büyük tepki çekmişti.




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