Artvin’in doğası için Türkiye genelinde İmza Kampanyası başlatıldı

Yeşil Artvin Derneği tarafından Artvin’deki doğa tahribatına karşı tüm Türkiye’de imza kampanyası başlatıldı. 19 Aralığa kadar devam edecek olan imza kampanyasında toplanan imzaların Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmesi hedefleniyor. İmza kampanyası öncesi Yeşil Artvin Derneği’nde toplanan STK ve siyasi parti temsilcileri daha sonra esnafı ve vatandaşları tek tek gezerek imza kampanyasına destek istediler.

İmza kampanyasının 19 Aralık’a kadar devam edeceğini kaydeden Yeşil Artvin Derneği Başkanı Nur Neşe Karahan “Türkiye’deki Artvinli STK’lar, dernekler, vakıflar bir araya geldik. Herkes Artvin’in genel durumuyla ilgili fikirlerini dile getirdi. Ağırlıklı olarak Artvin Çevre Platformları adı altında bir imza kampanyası yapılması önerildi. İkinci bir toplantı yapıp bu öneri netleştirildi. Şuanda tüm Türkiye’de Artvin Çevre Platformları olarak imza kampanyası başlattık. Başta Cerattepe olmak üzere Artvin’in genel sorunlarıyla ilgili imza kampanyası başlatıldı. Bunu hem hükümet yetkililerine ileteceğiz. İmza kampanyası sonrası Ankara’ya meclise gideceğiz. Orada grubu bulunan tüm siyasi partilere, hem de hükümet yetkililerine tekrar derdimizi anlatmak istiyoruz. Artvin’de pervasız şekilde çalışıyorlar. Denetleyen yok. Zarar vermeye devam ediyorlar. Bu yüzden Artvin halkını hem bilgilendirmek hem de derdimizi anlatmak üzere bu kampanyayı tüm Türkiye’de başlatmış bulunuyoruz. Biz bugünde tüm esnafı gezerek imza toplayacağız. Esnafımızın imza kampanyasına destek vermesini isteyeceğiz” şeklinde konuştu.