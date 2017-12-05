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05 Aralık 2017 11:51

Artvin’in ‘Engel Tanımayan’ öğrencilerinden kurabiye ikramı

Artvin’de Engelsiz Yaşam Kültür Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte engellerin ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekmek için Halitpaşa Meydanı’nda kurulan stantla halka kurabiye dağıtıldı.

Artvin’in ‘Engel Tanımayan’ öğrencilerinden kurabiye ikramı

05 Aralık 2017 11:51


Kendilerinin yaptığı kurabiyeleri halka dağıtan engelli kursiyerler, halka engellerin ortadan kaldırılabileceği mesajını verdi.


Etkinlikle ilgili açıklama yapan Engelsiz Yaşam Kültür Sanat Merkezi Özel Eğitim Öğretmeni Hülya Derdiyok, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü bir gün olarak değil de farkındalık olarak görüyoruz. Bizim için önemli olan ’biz artık hayatta varız, biz de bir şeyler başarıyoruz’ Önemli olan buydu. Bizim için engelsiz yaşam olarak yine biz bir ilke imza attık bize bu imkanı veren herkese teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzün bedende değil kalbimizde olduğunun farkındayız. Yüreğimizde olan engelleri kaldırdığımız sürece engel diye bir şey yoktur bunu çocuklarımızda daha iyi gördük. Hepinizi bekliyoruz. ’Engelsiz Artvin ile biz de varız’ sloganı ile yola çıktık. Gerçekten bütün engelli vatandaşlarımızın bu sloganla hayata atılmasını isterim. Artvin’de engel yoktur, dünyada engel yoktur” ifadelerini kullandı.


Standı ziyaret eden Mehmet Kocatepe ve eşi Hacer Kocatepe’ye de engelli kursiyerlerin yaptığı ürünlerden ikram ederken, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe “Artvin’de artık engelliler veren el oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Elinize sağlık” dedi.




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