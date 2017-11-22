Artvin’in içme suyu problemi ortadan kalkıyor

Artvin İçme suyu Arıtma Tesisi inşaatında çalışmalar devam ediyor. İnşa edilecek olan konvansiyonel tip arıtma tesisinde günde 22 000 m³ su arıtılarak Artvin Şehir Merkezine memba kalitesinde içme suyu olarak verilecek.

Hatila bölgesinden Artvin merkeze 33 kilometrelik bir hat ile gelen su projesinden bir yandan kanallar açılırken, bir yandan da borular döşeniyor. İçme suyu hattının şuanda fiziki gerçekleşme yüzde 70 civarında bulunuyor. Artvin’in dağları delerek 50 yıllık hayali gerçekleştirilirken, içme suyu projesinin tamamlanması ile birlikte 53 bin nüfusa yetecek bir memba kalitesinde içme suyuna Artvin kavuşmuş olacak. Katrevan bölgesinde depo ve işletme tesisleri ve arıtma sistemi kurma işlemleri de sürüyor.

Projenin 2018 yılının ilk çeyreğinde teslim edilmesi ve 2018’in ortalarında da projenin devreye sokulması hedefleniyor.