Artvin’in Şampiyonlar Ligi Karakucak ve boğaların güreşleriyle başladı

Artvin Belediyesi ve Geleneksel Boğa Güreşlerini Yaşatma ve Yaylaları Koruma Derneği tarafından, Artvin merkez Kafkasör Yaylası’nda düzenlenen festivalde ilk olarak karakucak güreşleri gerçekleştirildi. Gerçekleşen karakucak güreşlerinde 80 sporcu 35, 38, 42, 47, 50-55, 60, 66, 74, 84, 96 kilogram ve baş kilogram olmak üzere 12 kategoride yarıştı. Yarışmaya Artvin’den ve Artvin dışından sporcular yoğun ilgi gösterdi.

Karakucak güreşlerinin ardından ise Artvin’in vazgeçilmezi olan, Kafkasör Boğa Güreşlerinin ilk etabı gerçekleşti. Kafkasör Yaylası Boğa Güreşleri, bütün bölgelerin şampiyon boğalarının katılımıyla gerçekleştiği için Şampiyonlar ligi olarak adlandırılırken, güreşlerin ilk gününde 4 kategori güreşi gerçekleştirildi. İlk günün kategorisinde 380 kilogram olan boğalar deste kategorisinde, 381 ile 430 kilogram arasındaki boğalar ayak kategorisinde, 431 ile 500 kilogram arasındaki boğalar küçük orta ve 791 kilogramdan ağır boğalar ise süperbaş kategorisinde güreşti. 4 kategoriye toplamda 53 boğa güreşti. Boğa güreşleri ilginç görüntülere sahne oldu.

Ayak Kategorisi’nin birincisi olan Hudut isimli 8 yaşındaki boğanın sahibi Ümit Kılıç, "Mutluyum, kazandık mutlu oldum. Kaçtığı zaman insan üzülüyor da kazandığı zaman iyi olur. İki yıldır ben bunu hiçbir güreşlere çıkartmadım. Bugünkü rakibi iki kez yenilmiş ikisinde de benim boğam yendi. 2015’de de biz burada yine şampiyon olmuştuk" ifadelerini kullandı.

Güreşler pazar günü büyük, orta, başaltı ve baş kategorilerinde düzenlenecek yarışmalarla devam edecek.