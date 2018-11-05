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Artvin'in yeni valisi Yılmaz Doruk görevine başladı

Valiler Kararnamesiyle geçtiğimiz günlerde Artvin Valiliği görevine atanan Yılmaz Doruk bugün görevine başladı.


Valilik önünde il protokolü tarafından karşılanan Vali Doruk'a, yöresel kıyafetli çocuklar çiçek verdi. Doruk, kendisini karşılamak için gelen kurum müdürleri ve vatandaşlarla tokalaşarak tebrikleri kabul ettikten sonra, valilik makamına geçti. Doruk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini bu göreve layık gören Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.


Doruk, görevin Artvin ve kendisi için hayırlara vesile olmasını dileyerek "İlk valilik görevime Artvin gibi tarihi, kültürü, coğrafyası, doğası ile ülkemizin adeta doğal güzellik abidesi bir ilde başlamaktan onur ve mutluluk duyduğumu ayrıca belirtmek istiyorum. Görev sürem boyunca bu güzel ilimizin bir ferdi olarak sizlerin aranızda olacağım ve ilimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağım" diye konuştu.


Görevini yürütürken mesai arkadaşlarıyla her daim uyum ve işbirliği içinde olacağını belirten Doruk, "İstişare temelli şeffaf, adil, insanımızın ihtiyaç ve beklentilerini esas almak üzere her zaman halkımızın sorunlarına açık, onların arasında tüm kesimleri kucaklayan onları anlamaya çalışan ve birlikte çözüm üreten bir idare anlayışı ile çalışacağız" dedi.


Vali Doruk, basın açıklamasının ardından kaymakamlar ve kurum müdürlerini makamında kabul etti.

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