Asırlık festival renkli görüntülere sahne oldu

kez gerçekleşen Dalahet Şenlikleri ve Boğa Güreşleri Festivali yapıldı.

Ardanuç İlçe Kaymakamlığı ve Dalahet Festivali Kültür Turizm ve Dayanışma Derneği tarafından yöredeki yayla ve boğa güreşleri geleneği yaşatmak amacıyla ilçeye bağlı bin 700 rakımlı Dalahet Yaylası’nda düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Artvin’in bilinen en eski festivali olma özelliğini taşıyan ve 113 yıllık geçmişe sahip olan festivalde 6 kategoride 60 boğa kıyasıya güreşti. Toplam 30 bin lira para ödülünün dağıtıldığı güreşlerde baş boğa Enis Güneri’ye ait ’Noyan’ isimli boğa oldu. Güreşler sonrası kategorilerinde birinci olan boğa sahiplerine kupa ve ödülleri takdim edildi.

Festival hakkında açıklamalarda bulunan Ardanuç İlçe Kaymakamı Muhammet Furkan Sancaktutar, bu yıl 113. kez düzenlenen Dalahet Festivali’nin Artvin’in bilinen en eski festivali olduğunu vurguladı.

Artvin ve Türkiye’nin değişik illerinden binlerce vatandaşın festivali takip ettiğini belirten Sancaktutar, festivallerin bu yörenin kadım kültürünün yaşatılması adına önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Sancaktutar, "Festivaller sayesinde insanlarımız bir araya geliyor. Birbirlerini daha iyi tanıma fırsatı buluyorlar. Bu açıdan biz bu festivallerin birlik ve beraberliğimiz için önemli olduğunu düşünüyoruz. Asırlık festivali gelecek yıllarda daha kapsamlı bir şekilde yapıp ilçenin tanıtımı noktasında değerlendirmeyi planlıyoruz. İl dışında yaşayan Artvinlileri bu festivallere davet ediyoruz” dedi.

Festivallerin, doğaseverlerin buluşma etkinliğine dönüştüğünü söyleyen Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, festivallerin asırlık gelenekleri gelecek kuşaklara aktarma ve turizm kenti olma hedefini taşıyan Artvin’in hedefine ulaşması adına önemli etkinlikler olduğunu kaydetti.

Festivale katılan 90 yaşındaki Nazım Güven de eskiden çevre köy ve ilçelerden insanların festivale katılmak için çarıklarla yürüyerek, at ve katır üzerinde bölgeye geldiğini anlattı. Güven, “Bu festival dedelerimizden babalarımızdan kalma bir şenlik. İnşallah bizden sonraki kuşaklarda bu geleneğimize sahip çıkar ve yaşatır” şeklinde konuştu.

Büyük orta kategorisi birincisi ’Batuhan’ isimli boğa sahibi Kenan Köse, 113 yıllık bir festival arenasında boğasının birinci olmasından duyduğu mutluluğu paylaşarak, boğa güreşlerinin anlatılmaz bir zevk olduğunu söyledi.